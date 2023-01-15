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Глава ивановского управления ФАС госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП со снегоходами

Глава управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ивановской области Александр Боровков госпитализирован в тяжелом состоянии после столкновения двух снегоходов на Волге в Юрьевце. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Место ДТП, в котором пострадал Александр Боровков

Место ДТП, в котором пострадал Александр Боровков

Фото: МЧС России Главное управление по Ивановской области

Место ДТП, в котором пострадал Александр Боровков

Фото: МЧС России Главное управление по Ивановской области

Еще один человек в ДТП погиб. По информации Telegram-канала «112», погибший — генеральный директор компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров.

О столкновении снегоходов на Волге накануне сообщало ГУ МЧС по Ивановской области. По данным ведомства, инцидент произошел в 3 км от берега, после столкновения снегоходы загорелись.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 62-летний Александр Боровков возглавляет ивановское УФАС с января 2005 года.

Александр Тихонов, Ярославль

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