Глава ивановского управления ФАС госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП со снегоходами

Глава управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ивановской области Александр Боровков госпитализирован в тяжелом состоянии после столкновения двух снегоходов на Волге в Юрьевце. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.
Место ДТП, в котором пострадал Александр Боровков
Фото: МЧС России Главное управление по Ивановской области
Еще один человек в ДТП погиб. По информации Telegram-канала «112», погибший — генеральный директор компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров.
О столкновении снегоходов на Волге накануне сообщало ГУ МЧС по Ивановской области. По данным ведомства, инцидент произошел в 3 км от берега, после столкновения снегоходы загорелись.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 62-летний Александр Боровков возглавляет ивановское УФАС с января 2005 года.