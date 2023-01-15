На борту разбившегося в Непале самолета АTR 72 находились четверо россиян

Четверо граждан России были на борту самолета АTR 72, упавшего в Непале, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство. Всего на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря армии Непала сообщало как минимум о 16 погибших.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан»,— сообщили в посольстве России в Непале.

Кроме россиян в самолете также были граждане Австралии, Франции и Аргентины. Всего там находилось десять иностранцев, сообщил Reuters со ссылкой на представителя аэропорта. Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале сегодня, 15 января.

Олеся Павленко