Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке провокации с подрывом зернохранилища

Министерство обороны России утверждает, что Украина готовит провокацию на территории Харьковской области для дискредитации действий РФ в рамках «зерновой сделки». По заявлению ведомства, спецслужбы минируют зернохранилище в населенном пункте Караичное. Киев пока никак не отреагировал на сообщение Минобороны РФ, которое было опубликовано сегодня, 15 января, ночью.

Как утверждает российское оборонное ведомство, после подрыва зернохранилища Россия будет «обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыве", таким образом, "зерновой сделки"». Москва считает, что Украина таким образом хочет добиться «новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники».

Зерновая сделка была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Россия приостанавливала реализацию сделки в конце октября, обвинив Украину в использовании зернового коридора для нанесения атак по Севастополю. Участие в сделке было возобновлено после получения гарантий не использовать коридор для ударов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. В ее ходе к РФ были присоединены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.