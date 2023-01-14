Лукашенко заявил, что 90% имевших отношение к протестам осознали спасительность «режима»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления по случаю старого Нового года заявил, что белорусы всегда будут выстраивать свой уклад жизни и политику самостоятельно. При этом около 90% белорусов, даже имевших в свое время отношение к протестным настроениям, осознают спасительность действующего в государстве «режима», заявил господин Лукашенко.

«Скажу предельно конкретно: какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно»,— сказал президент Белоруссии (цитата по БелТА). Новый, 2023 год должен стать годом мира и созидания, и не только на своей земле, поскольку без таких понятий будущее невозможно, отметил Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, «режима». «А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой — вам определять»,— сказал президент Белоруссии.

В Белоруссии начались массовые протесты после объявления официальных итогов президентских выборов в 2020 году, согласно которым победу на них одержал действующий президент. Протестующие сочли, что власти сфальсифицировали итоги выборов. По официальным данным ЦИКа, господин Лукашенко набрал 80,1% голосов. Массовые протесты завершились к марту 2021 года.

Мария Федотова