Поселок Знаменский снова остался без света из-за энергоаварии

В краснодарском поселке Знаменский из-за аварии в очередной раз произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС по Краснодару.

Из-за аварии отключилась подстанция «ВП-411» и 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Гагарина, Зоологическая, Крайняя, Ольховая, Сосновая и другие.

Приблизительное время устранения аварии устанавливается. На месте работает аварийная бригада.

Перебои поставок электричества в поселке продолжаются уже несколько дней подряд. В результате люди остаются без отопления, поскольку теплоснабжение в Знаменском осуществляется только за счет электричества. В связи с этим в СУ СКР по Краснодарскому краю организовали проверку.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram