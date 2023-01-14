Артем Молчанов занял 12 место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО за 2022 год

Мэр Ярославля Артем Молчанов занял 12-е место из 32 в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за 2022 год. Соответствующее исследование опубликовано компанией «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

МедиаИндекс главы города в 2022 году составил 14,9 тыс. пунктов. По итогам ноября 2022 года господин Молчанов занял вторую строчку с МедиаИндексом 7,3 тыс. пунктов.

Исследование проводилось в период с января по декабрь прошлого года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Алла Чижова

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