Швейцарка Бенчич обыграла Касаткину и стала победительницей турнира в Аделаиде

Финальный матч турнира в австралийской Аделаиде между швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и россиянкой Дарьей Касаткиной завершился победой представительницы Швейцарии в двух сетах (6:0, 6:2). Призовой фонд соревнований категории WTA-500 составил $780 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белинда Бенчич (слева) и Дарья Касаткина

Фото: Mark Brake / Getty Images Белинда Бенчич (слева) и Дарья Касаткина

Фото: Mark Brake / Getty Images

Встреча длилась 1 час 8 минут. Она прошла на центральном корте Memorial Drive Park на традиционном для турнира хардовом покрытии.

Финал мужского турнира в Аделаиде прошел 8 января. Его победителем стал серб Новак Джокович, обыгравший американца Себастьяна Корду.

О предстоящем Australian Open 2023 — в материале «Ъ» «Гонка без лидера».

Андрей Сапожников