«Ведомости»: пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 14,3% в 2022 году

Российские авиакомпании перевезли 95,1 млн пассажиров в 2022 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник и закрытую статистику Росавиации. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток снизился на 16 млн человек или на 14,3%. В декабре авиакомпании перевезли 7,1 млн человек (на 1,1 млн или на 13% меньше, чем в тот же месяц 2021-го).

Пассажирооборот снизился на 6,4%, до 227,7 млрд пассажиро-километров, процент занятости кресел вырос с 81,5% до 84%, показатель коммерческой загрузки рейсов — с 65,4% до 70,6%.

Президент Владимир Путин в марте 2022 года поставил задачу, чтобы объем внутренних перевозок составил не меньше 100 млн человек. В ноябре глава Минтранса Виталий Савельев предполагал, что авиакомпании за год перевезут 94–96 млн человек.

Снижение перевозок пассажиров происходит на фоне военной операции РФ на Украине. В ходе ее проведения в России были закрыты 11 аэропортов на юге страны. По оценке Минтранса, это снизило пассажиропоток на 19 млн человек. Кроме того, страны Запада в ответ на действия РФ ввели санкции против российской авиаотрасли.

Как власти будут поддерживать пассажиропоток в 2023 году — в материале «Ъ» «Демпфер не пахнет».

Леонид Уварчев