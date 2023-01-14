Газопровод в Литве перестал гореть спустя четыре часа после взрыва

Пожар на месте взрыва магистрального газопровода в Пасвальском районе Литвы локализован. Объект перестал гореть спустя четыре часа после произошедшего взрыва, говорится в сообщении оператора Amber Grid. По предварительной информации, никто не пострадал.

Газоснабжение потребителей обеспечивается параллельно проложенным газопроводом. Кроме того, возобновлена подача газа в Латвию, которая приостанавливалась из-за пожара. Amber Grid планирует восстановить поврежденный участок в течение нескольких дней. Специалисты исследуют возможные причины взрыва, пока нет информации «об умышленном причинении третьими лицами ущерба инфраструктуре».

Трубопровод, на котором произошел пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию. Взрыв произошел около 17:00 по местному времени (18:00 мск) вдали от жилых домов.

Леонид Уварчев