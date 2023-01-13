Глава Минфина: США достигнут потолка госдолга 19 января

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установленный законом потолок госдолга в $31,4 трлн, скорее всего, будет достигнут 19 января. Это вынудит министерство принять чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые смогут предотвратить дефолт до начала июня, сообщает Reuters. Госпожа Йеллен в письме лидерам Палаты представителей и Сената Конгресса США сообщила, что эти меры позволят выиграть время, пока Конгресс не сможет принять закон, который либо увеличит полномочия страны по займам, либо снова приостановит их на определенный период времени, сообщает AP.

Тем временем Белый дом заявил, что не будет вести переговоров с республиканцами по госдолгу. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что администрация не будет вести переговоры с республиканцами, придерживающимися жесткой линии, о повышении потолка госдолга. «Мы не будем вести никаких переговоров»,— заявила госпожа Жан-Пьер (цитата по AFP). «Существует двухпартийное сотрудничество, когда речь заходит о росте потолка долга, и так оно и должно быть»,— отметила пресс-секретарь, заявив, что «это не должен быть политический футбол».

В сентябре 2020 года госдолг США вырос до $26,9 трлн. 4 октября 2022 года валовой государственный долг впервые превысил $31 трлн и составил $31,12 трлн. Из них $6,82 трлн — внутриправительственный долг США, еще $24,29 трлн — публичный долг.

Потолок госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн. The New York Times сообщала, что отметка в $30 трлн была превышена на несколько лет раньше, чем прогнозировалось.

Мария Федотова