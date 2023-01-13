Израиль прекратит ежемесячные выплаты украинским беженцам

Власти Израиля в феврале остановят ежемесячную выплату украинским беженцам из-за истечения срока действия соответствующего распоряжения. Как сообщает газета Haaretz, срок действия разрешения на получение грантов новыми украинскими иммигрантами в Израиле истек, а власти еще не полностью выплатили пособия в декабре из-за нехватки финансирования в размере 20 млн шекелей ($5,9 млн). Министерство алии и интеграции не намерено продлевать приказ о выплатах беженцам с Украины, выплата будет приостановлена в феврале.

Министерство алии и интеграции отвечает за предоставление государственной помощи новым репатриантам. Размер субсидии варьируется в зависимости от размера семьи, она была также предназначена для того, чтобы побудить иммигрантов покинуть отели, где они были размещены по прибытии, в поисках более постоянного жилья.

Данные, полученные Haaretz, показывают, что в общей сложности 23 940 иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату гранта с февраля 2022 года и что со следующего месяца 26 300 нынешних получателей так называемого «корректировочного гранта» перестанут его получать. Выплаты, которые были санкционированы кабинетом министров в апреле для оказания помощи иммигрантам с Украины, из России и Белоруссии, в срочном порядке уехавшим в Израиль, также будут постепенно прекращены.

В марте в Кнессете сообщали, что в Израиль прибыли 15 тыс. граждан Украины, тогда же Израиль изменил правила въезда в страну для украинцев. Теперь для въезда граждане Украины должны получить разрешение на въезд от МВД Израиля, ранее между странами действовал безвизовый режим. В июне сообщалось, что в Израиле проживает 14 528 беженцев с Украины.

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Мария Федотова