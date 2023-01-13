Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Структуры Trump Organization оштрафованы на $1,6 млн за уклонение от налогов

Две компании, входящие в Trump Organization Дональда Трампа, оштрафованы на $1,6 млн за уклонение от уплаты налогов. Это максимально допустимый в подобных случаях размер штрафа, и он в два раза превышает сумму налогов, которые не были уплачены компаниями. Об этом сообщает Associated Press.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Marco Bello, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Marco Bello, Reuters

По решению суда Trump Corp. оштрафована на $810 тыс., Trump Payroll Corp.— на $800 тыс. Комментируя решение суда, в Trump Organization заявили, что ничего предосудительного компании не совершали, поэтому будут опротестовывать эти штрафы. «Нью-Йорк превратился в мировую столицу преступности и убийств, а эти политически мотивированные прокуроры не остановятся ни перед чем, лишь бы дотянуться до президента Трампа и продолжать бесконечную охоту на ведьм, начатую в тот самый день, когда он объявил о своем президентстве»,— говорится в заявлении компании.

Обвинения структурам Trump Organization и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены в июле 2022 года. В обвинительном приговоре 17 пунктов, включая налоговое мошенничество, фальсификацию деловой отчетности, мошенничество при совершении банковских и страховых операций, завышение или занижение стоимости недвижимости с целью извлечения выгоды. 11 января 2023 года бывший финансовый директор Trump Organization был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за налоговые махинации.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...