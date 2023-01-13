Структуры Trump Organization оштрафованы на $1,6 млн за уклонение от налогов

Две компании, входящие в Trump Organization Дональда Трампа, оштрафованы на $1,6 млн за уклонение от уплаты налогов. Это максимально допустимый в подобных случаях размер штрафа, и он в два раза превышает сумму налогов, которые не были уплачены компаниями. Об этом сообщает Associated Press.

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Фото: Marco Bello, Reuters Дональд Трамп

Фото: Marco Bello, Reuters

По решению суда Trump Corp. оштрафована на $810 тыс., Trump Payroll Corp.— на $800 тыс. Комментируя решение суда, в Trump Organization заявили, что ничего предосудительного компании не совершали, поэтому будут опротестовывать эти штрафы. «Нью-Йорк превратился в мировую столицу преступности и убийств, а эти политически мотивированные прокуроры не остановятся ни перед чем, лишь бы дотянуться до президента Трампа и продолжать бесконечную охоту на ведьм, начатую в тот самый день, когда он объявил о своем президентстве»,— говорится в заявлении компании.

Обвинения структурам Trump Organization и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены в июле 2022 года. В обвинительном приговоре 17 пунктов, включая налоговое мошенничество, фальсификацию деловой отчетности, мошенничество при совершении банковских и страховых операций, завышение или занижение стоимости недвижимости с целью извлечения выгоды. 11 января 2023 года бывший финансовый директор Trump Organization был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за налоговые махинации.

Алена Миклашевская