Свиной грипп передал эстафету

Грипп в России перетасовал свои варианты: на смену H1N1 приходит вирус группы B, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». По ее словам, вызванное им заболевание протекает непросто и может вызывать осложнения в виде тяжелого воспаления легких. При этом в целом россияне стали чаще болеть гриппом, но текущий рост показателей не критичен, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Свиной грипп спровоцировал вспышку заболеваемости в декабре 2022 года. Тогда его обнаружили во всех регионах страны. Можно ли ожидать такого от гриппа В? Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев отметил, что этот вариант вируса распространяется медленнее: «Грипп А намного сильнее мутирует и вызывает большое количество эпидемий. Все известные пандемии, которые уносили огромное число человеческих жизней, в большей степени связаны именно с ним.

Вирус гриппа B также представляет определенную опасность и действительно способен вызывать ряд осложнений, начиная от воспаления легких и заканчивая летальным исходом.

Тем не менее он распространяется намного медленнее, чем вирус типа А. Что касается профилактики, то традиционно мы рекомендуем выполнять вакцинацию до конца октября. Но тем не менее, конечно, текущая ситуация может вносить определенные коррективы. Нужно понимать, что после вакцинации антитела вырабатываются на 8-12-й день. Мы ожидаем, что до марта так или иначе будут периодически возникать всплески различных вирусных заболеваний, в том числе гриппа А и В, они совместно будут циркулировать. Если человек входит в определенную группу риска по заболеваемости с точки зрения дальнейших тяжелых осложнений, то и сейчас имеет смысл привиться четырехвалентной вакциной».

Что еще известно о гриппе группы B? И насколько он опасен для человека? На эти вопросы ответил врач-иммунолог Владимир Болибок: «Если говорить про пациентов в целом, то тяжело переносят этот вирус люди старшего возраста, те, кто имеет хронические заболевания, и дети до пяти лет. Они болеют гриппом А и В. Хорошая новость в том, что второй входит в ежегодную прививку, а плохая — непривитые могут им заразиться и будут болеть манифестно. Пока иммунная система парализована этими вирусами, человек беззащитен и перед другими. Кроме того, у него обостряются хронические заболевания, которые были до этого, — бронхиты, колиты, пиелонефриты, гаймориты.

Что касается лечения, то принципиальное различие заключается в том, что, например, при гриппе А у нас есть противовирусные препараты, в частности, осельтамивир, а на В он не действует. Поэтому его лечение всегда вызывает несколько больше сложностей в том смысле, что нет лекарств прямого противовирусного действия. Остается группа медикаментов, влияющих на интерфероны, какие-то другие иммуномодуляторы, а также симптоматическое лечение — жаропонижающие, противовоспалительные, отхаркивающие и так далее. В случае осложнений назначаются антибиотики, однако определить, на каком этапе их подключать, должен врач, поскольку применять такие препараты с первого дня заболевания совершенно бессмысленно, это только потравит организм».

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые обнаружили новый штамм COVID-19. Случай заражения так называемым «Кракеном» обнаружили в Пензенской области. По оценке экспертов, это наиболее заразный вариант COVID-19 из всех существующих.

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Елена Иванова, Владимир Расулов