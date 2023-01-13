Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов Mail.ru

Роскомнадзор пообещал проверить информацию об утечке персональных данных сервиса Mail.ru, сообщение ведомства приводит «РИА Новости». В компании заверили, что появившиеся в интернете данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года и что пользователям ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о появлении в открытом доступе данных 3,5 млн пользователей электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru с адресами электронной почты, номерами телефонов, именами и фамилиями.

Также сегодня президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть введение оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Как узнал «Ъ», Минцифры хочет увеличить объем штрафов за утечку данных до 500 млн руб.

Подробнее о законопроекте Минцифры — в публикации «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Анастасия Ларина