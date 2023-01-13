Путин поручил прекратить преследование жителей новых субъектов, осужденных Украиной по политическим мотивам

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, ФСБ, МВД и Верховному суду аннулировать правовые последствия для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые были осуждены украинским судом по политическим мотивам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Осуществить аннулирование поручено до 1 мая. По каким именно статьям украинского законодательства нужно аннулировать уголовное преследование, в поручении не указано.

О необходимости прекратить уголовные преследования в Донбассе по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти, президент заявил 7 декабря по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Президент Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР и ЛНР и еще двух бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей — в состав России 30 сентября по итогам референдума.

Эрдни Кагалтынов