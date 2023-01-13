60% россиян стали меньше тратить на одежду и обувь. Данные опроса сервиса «Юла» и агентства А2:Research приводит РБК. Почти половина респондентов сократила расходы на 20-30%, а каждый шестой опрошенный больше чем на треть. Каждый второй россиянин стал покупать более дешевые вещи. И примерно половина теперь приобретает одежду реже.

“Ъ FM” узнал, заметил ли изменения российский ритейл:

Операционный директор универмага Trend Island Николай Константинов: «Россияне сократили потребление, потому что из РФ ушли известные партнеры, с которыми работают торговые центры. У граждан на этапе с марта по декабрь не сформировались новые привычки потребления. Возможно, они искали замену. У нас, естественно, рост — конкуренции стало намного меньше, и все пришли к нам. Падение спроса было заметно во время активной фазы — после 21 сентября и после 24 февраля. На протяжении двух-трех недель мы фиксировали серьезное его ослабление, поскольку людям было не до покупки одежды. Но через две-три недели спрос восстановился».

Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова: «Очень сильно снизились трафики в торговых центрах, потому что люди экономят. Поскольку ушло много западных брендов, выручка не упала. Но это связано с тем, что затраты просто перераспределились между брендами. Вместе с тем выросли конверсия, средний чек. В магазин приходят не 15 человек, а 11».

Директор Национального обувного союза Ян Беляев: «Праздничные дни не дали торговым центрам возможности увеличить трафик. Ожидаемого бума не произошло. Однако могу сказать, что происходит синергия. С уходом многих брендов одежные ритейлеры добавили себе в ассортимент обувь, а обувные — одежду. Покупатель приходил и брал одну вещь. У продавца есть шанс реализовать еще и другую. Синергия очень сильно помогает бизнесу в сложное время».