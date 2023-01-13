ФК «Краснодар» отказался от матча с болгарским «Левски»

Новый тренерский штаб внес изменения в первый тренировочный сбор краснодарского клуба. Быки не будут встречаться «Левски» из Софии, сообщается на сайте ФК «Краснодар».

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных матчах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

«Краснодар» проведет два сбора в Объединенных Арабских Эмиратах.

В январе футбольный клуб «Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич, сменив Александра Сторожука, руководившего клубом с марта 2022 года. Срок контракта с Владимиром Ивичем составляет два года.

Андрей Ульченко

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