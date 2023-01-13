В Москве на четверть сократилось число аварий с участием пьяных водителей

В 2022 году в Москве число аварий с участием водителей под воздействием алкогольного опьянения уменьшилось почти на четверть (22,7%). За прошлый год в Москве произошла 351 авария с участием пьяных водителей — в ДТП погибли 58 человек, 472 пострадали. Об этом сообщили в госавтоинспекции Москвы.

«По итогам 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 22,7%. Число погибших и раненых людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 6,5% и 17,9% соответственно»,— говорится в сообщении столичного ГИБДД.

По подсчетам МВД, общее количество аварий на дорогах за десять месяцев 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, число погибших в этих авариях — на 5,1%. Регионы-лидеры по числу ДТП: Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Московская область.

Как федеральные дорожники отчитались о снижении смертности на трассах — читайте в материале «Аварийность сдвигают к обочине».

Анастасия Ларина