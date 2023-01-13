Владимир Путин поручил белгородским и курским властям до 1 апреля найти подходы к восстановлению пострадавшего от обстрелов жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству, а также белгородским, брянским, курским и ростовским властям «определить подходы» к восстановлению жилья граждан, «утраченного в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов».

Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно состоялось в декабре 2022 года.

Доклад по восстановлению жилья Владимир Путин ждет до 1 июля.

Приграничные Белгородская и Курская области постоянно попадают под обстрелы со стороны Украины. Власти активно восстанавливают за свой счет пострадавшее жилье, но не всегда это удается сделать быстро, так как есть опасения по поводу новых обстрелов. Так, в белгородских селах Журавлевка и Нехотеевка, из которых уехали почти все жители и которые обстреливаются почти каждый день, повреждено 230 домовладений из 540. Часть из них, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, пойдет под снос, так как не подлежит восстановлению 5771494.

Подробнее об обстрелах и пострадавших дома в макрорегионе читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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