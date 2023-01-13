В постоянно обстреливаемом белгородском селе остаются жить девять человек

Девять человек остаются жить в находящемся на границе с Украиной и постоянно обстреливаемом белгородском селе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона 13 января посетил села Журавлевка и Нехотеевка. «Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — рассказал он.

Вячеслав Гладков пообщался с оставшимися жителям. В каком именно они находятся селе, не уточняется. По словам губернатора, все жители — старожилы, у каждого из которых есть «своя причина, чтобы не уезжать».

Например, Раиса Федоровна, планирующей 21 января отпраздновать 82-летие, держит девять кошек, четырех кур и двух собак. «Как ни пытались ее уговорить переехать в ПВР (пункт временного размещения — «Ъ-Черноземье»), наотрез отказывается бросать животных. Продукты привозят ребята из ДНД (добровольной народной дружины — «Ъ-Черноземье») и соседка», — рассказал господин Гладков. Он отметил, что бабушка говорить о себе так: «Я, рожденная в войну, закаленная».

А у семьи Путятиных, помимо животных, есть сад, в котором за сезон выращивается до 300 кг яблок. «Местный Мичурин. У Павла Ивановича дрова заготовлены, уголь есть. Машина тоже. Поэтому с ним у главы села договоренность, что, как только станет совсем худо, сразу выезжать», — отметил губернатор.

Как живут в курских приграничных селах — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «К обстрелам уже привыкаю».

Александр Прытков

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