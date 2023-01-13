Владимир Путин поблагодарил Радия Хабирова

Президент России Владимир Путин, который сегодня прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова и «всю вашу команду, всех жителей Башкортостана» за экономические показатели республики.

Как сообщает «Башинформ», президент перечислил «положительные показатели по всем ключевым направлениям». «Растет внутренний региональный продукт, растет промышленное производство, сельское хозяйство. Один из самых низких показателей по безработице в России. Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития», — отметил Владимир Путин.

Олег Вахитов

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