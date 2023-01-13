Суд вынес приговор охранникам по делу о стрельбе в детском саду Красноярска

В пятнице в Красноярске завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя охранного агентства Ильи Косенкова и его сотрудницы Алины Богдановой. По ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности) им назначили соответственно два и два с половиной года в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, в рамках заключенного контракта с детсадом директор охранного агентства допустил к работе сотрудницу, которая, говорится в деле, не прошла периодическую проверку и не обладала навыками оказания охранных услуг. Также не обеспечил ее металлоискателем. Сотрудница ЧОП, по версии следствия, пропустила на территорию дошкольного учреждения вооруженную ружьем и газовым баллончиком девушку, где она произвела выстрел. Трагедии удалось избежать в результате активных действий воспитателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

В конце марта 2021 года, как сообщал «Ъ-Сибирь», 19-летняя жительница Красноярска Полина Дворкина пришла в детсад с ружьем. Одна из воспитательниц попыталась отнять оружие, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка застрелила своего отца. В отношении Полины Дворкиной возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). С 30 марта она находится в СИЗО.

Сотрудниц детсада Наталью Стус, Ирину Шабанову и Евгению Толстую, задержавших вооруженную девушку, наградили медалями «За отвагу». Женщины также были отмечены ведомственными медалями Следственного комитета «Доблесть и отвага».

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Константин Воронов