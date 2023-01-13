«Кольцо стало результатом долгих поисков Ричарда Бертона»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие подарки делали друг другу знаменитости в период рождественских праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: aaron tam / AFP Фото: aaron tam / AFP

Сегодня канун Старого Нового года, давайте поговорим о красивых подарках, которые знаменитые исторические персоны преподносили друг другу в новогодние праздники. Расскажу пару вдохновляющих историй.

Первая — про колье Cartier, принадлежавшее великой княгине Виктории Федоровне (до замужества Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская). Это было колье с бриллиантами и сапфирами в 311 и 39 карат соответственно. Подарил ей его на Рождество 1911 года ее супруг — великий князь Кирилл. Во время революции драгоценности княгини были тайно вывезены из страны, спрятали их в набивке кукол ее дочерей. Так покинуло Россию и знаменитое колье. Правда, в эмиграции Виктории Федоровне пришлось с ним расстаться. Купила его королева Румынии Мария, ее сестра.

Как писала в воспоминаниях Мария, которая ранее потеряла свои драгоценности из-за Первой мировой, ей было ужасно грустно покупать так горячо любимые их обладательницей украшения, но, с другой стороны, она была спасением для Виктории Федоровны, потому что готова была заплатить очень щедро.

Другая рождественско-новогодняя история без столь трагичного финала.

Это история Элизабет Тейлор и ее подарка от Ричарда Бертона на Рождество 1968 года. Кольцо с рубином и бриллиантами от Van Cleef & Arpels стало результатом долгих поисков актера. Он разыскивал «самый красивый рубин мира» четыре года, даже вступил в переписку на французском с Пьером Арпельсом. В результате появилось кольцо Puertas с негретым бирманским рубином весом в 8,24 карата и бриллиантами в золоте. Бертон спрятал его в рождественский носок и, когда все остальные подарки были открыты, попросил дочь Элизабет Марию Тодд отнести ей носок. Надо ли говорить, как счастлива была Тейлор, что и описала в своей книге «Роман с украшениями».