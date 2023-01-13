Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на каком этапе строительства проще всего купить квартиры и апартаменты элитного класса и делюкс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В секторе первичной недвижимости элитного класса и делюкс наблюдается дефицит квартир и апартаментов в домах на начальном этапе строительства. Девелоперы предлагают лишь 8% от общего количества вариантов жилья с такой степенью готовности. А их средневзвешенная стоимость достигает практически 2 млн руб. за жилой метр, это почти на 40% дороже, чем в сданных домах, посчитали эксперты компании «Метриум».

Год назад на стадии котлована в экспозиции было представлено чуть более 20% от общего объема предложения сегмента. То есть за это время у потенциальных покупателей самой дорогой «первички» в городе выбор сократился почти на 65%. Основной объем лотов в новых домах элитного и делюкс-сегментов выведен в реализацию на среднем этапе строительства. Треть квартир и апартаментов доступна к покупке на стадии монтажа этажей, еще 35% — в домах, где ведутся отделочные работы. В готовых же объектах элитного класса и делюкс сконцентрировано чуть менее 30% лотов.

При этом у потенциальных инвесторов высокобюджетного сектора рынка выбор стал меньше не только по количеству предложений, но и по стоимости. Все квартиры и апартаменты на этапе котлована экспонируются в наиболее дорогом сегменте рынка — делюкс, в четырех проектах в Центральном округе. Кроме того, котлован делюкс-класса оказался дороже, чем готовые к заселению высокобюджетные новые проекты столицы, где жилой квадрат в среднем оценивается в 1,5 млн руб. А на этапе монтажа этажей квадратный метр в новостройке высокого класса обойдется почти в 2 млн руб.