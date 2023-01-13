Ветер вынес за пределы взлетно-посадочной полосы самолет в Пулково при взлете

Самолет авиакомпании «Россия», следующий рейсом Санкт-Петербург — Мурманск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Пулково при попытке взлета. Об этом в пятницу, 13 января сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел около 9 часов утра с самолетом рейса FV6343. При попытке взлета самолет начал скользить, несмотря на минимальную скорость 9 км/ч. Командир судна принял решение высадить пассажиров и вызвать тягач, их доставили обратно в Пулково. В Мурманск они улетят позднее на резервном самолете.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что непогода вынудила более десяти самолетов выбрать дополнительный аэродром вместо Пулково.

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