Непогода вынудила более десяти самолетов выбрать дополнительный аэродром вместо Пулково

Более десяти самолетов утром 13 января в аэропорту Пулково не смогли приземлиться из-за сложных метеоусловий. Причиной стал сильный боковой ветер, превышающий допустимые значения.

Как пояснили в аэропорту, экипажи воздушных судов самостоятельно принимают решение о посадке или уходе на запасные аэродромы. В то же время сам Пулково работает в штатном режиме.

По данным Flightradar, по графику в Петербурге не смогли сесть борта из Уфы, Челябинска, Оренбурга, Казани, Ижевска и Сургута. Пассажиры отмечали, что многие рейсы отправляют в Москву.

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