Путин: бойцы спецоперации должны чувствовать, что страна с ними

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, важна не только со стороны их близких, но и самого государства. По словам главы государства, такая поддержка и внимание являются ключевым моментом мотивации в условиях спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

Фото: пресс-служба президента РФ

«Конечно, когда человек находится в условиях, когда жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым»,— сказал глава государства в ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым в Уфе.

«Вопрос часто даже заключается не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но и внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации»,— развил свою мысль президент.

Выслушав доклад Радия Хабирова о мерах поддержки мобилизованных, Владимир Путин поблагодарил главу Башкирии за проделанную работу. «Спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки СВО, за то, что вы так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, наших людей в Донбассе, на новых территориях»,— сказал президент.

Ранее сегодня, 13 января, Владимир Путин также посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Лусине Баласян