Более тысячи сотрудников «Россети Тюмень» стали волонтерами в 2022 году

В 2022 году более тысячи работников «Россети Тюмень» выступили в качестве волонтеров. Компания приняла участие в 17 общероссийских и региональных проектах, а еще 13 благотворительных акций были реализованы по инициативе самой компании.



Крупнейшим всероссийским мероприятием, в котором приняли участие энергетики, стал эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки». Сотрудники «Россети Тюмень» собрали более 70 кг пластиковых крышечек. Вырученные средства направлены на приобретение дорогостоящей реабилитационной техники для двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

Самой массовой добровольческой инициативой специалистов энергокомпании стала донорская акция «Одной крови». Она объединила 270 человек из 11 городов РФ. Энергетики сдали более 60 литров крови для медицинских организаций Тюменского макрорегиона – этого достаточно для оказания помощи 80 пациентам. Проект высоко оценили эксперты в рамках регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ: он одержал победу в номинации «Ответственный бизнес».

Для поддержки школьников Донецкой народной республики накануне начала учебного года «Россети Тюмень» организовали и провели акцию «Добрые знания». Сотрудники собрали свыше 1,5 тысяч детских книг и более 10 тысяч канцелярских принадлежностей. Специально для ребят, которые пойдут в первый класс, они отправили в ДНР рюкзаки и наборы первоклассников. А в рамках акции «Собери ребенка в школу» энергетики сформировали 150 школьных комплектов для нуждающихся ребят из крупнейших городов ХМАО-Югры.

Всего в 2022 году в рамках добровольческой деятельности помощь от системообразующего энергопредприятия макрорегиона получили тысячи жителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, ДНР и ЛНР. Активными инициаторами и участниками социальной работы в компании являются представители профсоюзной организации и Совета молодых специалистов. Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.