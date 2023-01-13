НАТО перебросит разведывательные самолеты с системами AWACS в Румынию

Самолеты НАТО, оснащенные авиационной системой предупреждения и контроля (AWACS), прибудут 17 января в Бухарест, чтобы следить за военной активностью России, сообщила пресс-служба альянса. По информации DPA, НАТО перебросит в Румынию три разведывательных самолета.

«AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Я благодарю Румынию за размещение самолетов, которая вносит важный вклад в нашу систему раннего предупреждения»,— цитирует пресс-служба представителя НАТО Оану Лунджеску.

В НАТО заявили, что после начала военных действий России на Украине альянс усилил свое воздушное присутствие в Восточной Европе, перебросив дополнительные истребители, самолеты-разведчики и танкеры. С февраля 2022 года самолеты, оснащенные системами AWACS, регулярно патрулируют воздушное пространство Восточной Европы и Прибалтики, чтобы отслеживать передвижение военных самолетов РФ у границ НАТО, сообщили в пресс-службе.

Ранее альянс сообщал о переброске сотен американских танков и БМП на восточный фланг. В Польшу и Литву в рамках политики укрепления восточного фланга НАТО в скором времени отправится более 1 тыс. единиц американской бронетехники. В непосредственной близости от Украины, которую польский и литовский президенты 11 января пообещали поддерживать столько, сколько потребуется, окажутся танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley. По мнению экспертов, процесс усиления восточного фланга НАТО продолжится. Это среди прочего открывает дополнительные возможности для новых поставок вооружений со стороны Запада Украине.

Подробнее об усилении восточного фланга НАТО — в публикации «Ъ» «Дело бронетехники».

Эрдни Кагалтынов