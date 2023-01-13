Суд оштрафовал Ходорковского на 300 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал бизнесмена и бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) на 300 тыс. руб. за нарушение правил маркировки иноагента, сообщили ТАСС в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходорковский

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ Михаил Ходорковский

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Минюст включил господина Ходорковского в реестр физических лиц—иноагентов 20 мая. По данным ведомства, бизнесмен получал финансирование с Украины на осуществление политической деятельности.

Михаил Ходорковский в 1995–2003 годах был совладельцем и главой нефтяной компании ЮКОС. Арестован в России по обвинению в хищениях и неуплате налогов в 2003 году. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным. После выхода на свободу решил заняться общественной и правозащитной деятельностью. В настоящие время проживает в Европе.

Эрдни Кагалтынов