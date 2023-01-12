Спрос на загородную недвижимость на вторичном рынке под Петербургом сохраняется третий год подряд

Спрос на вторичную недвижимость на загородном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохраняется уже третий год подряд. По итогам 2022 года он остался на уровне 2021-го, который был рекордно высоким, следует из данных агентства «Петербургская недвижимость» (Setl Group).

Как утверждают аналитики, продажи загородного жилья резко выросли после начала пандемии в 2020 году, а в последующие два года тренд продолжился. Лидерами по спросу в 2022 году остались Всеволожский (32%), Ломоносовский (19%) и Гатчинский (16%) районы Ленобласти. Чаще всего покупатели интересовались участками в садоводствах, на которые пришлись 52% от общего объема сделок, и дачами (30%). Средний чек по итогам прошлого года составил 3,77 млн руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте