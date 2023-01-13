Власти Приамурья прекратили сжигание ядохимикатов близ Завитинска из-за протестов населения

Правительство Амурской области издало постановление о запрете утилизации путем сжигания пестицидов и агрохимикатов в районе города Завитинска. Об этом сегодня, 13 января, сообщается на официальном сайте области. Свое решение власти объяснили тем, что беспокойство жителей не утихает.

«Оборудование для утилизации пришедших в негодность агрохимикатов, установленное в Завитинском муниципальном округе, получило все разрешительные документы и лицензии. Сжигание агрохимикатов на нем не повредило и не могло повредить людям. Но беспокойство жителей мы понимаем. Поэтому приняли решение остановить проведение работ»,— приводит пресс-служба региона комментарий зампреда правительства Алексея Севастьянова.

Демонтаж установки планируется весной, когда температурный режим позволит проводить эти работы. Место новой дислокации установки будет согласовано с федеральными надзорными органами в соответствии с требованием действующего законодательства. До этого момента подлежащие уничтожению агрохимикаты будут храниться на прежних складах (близ космодрома Восточный.— "Ъ") в герметичных контейнерах, говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ», с 15 января на площадке в 5 км от Завитинска должен был возобновиться процесс утилизации пестицидов и агрохимикатов из партии, временно хранящейся неподалеку от космодрома. Контракт стоимостью 24 млн руб. на сжигание 488 тонн ядохимикатов был заключен 27 декабря прошлого года. Ранее на той же площадке уже сожгли 100 тонн опасных веществ. Опасаясь за свое здоровье и негативные последствия для экологии, жители направляли обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Роспотребнадзор, прокуратуру, губернатору.

Также инициативная группа обратилась в суд с иском, который уже принят и назначен к рассмотрению на конец января.

«Есть недостатки, связанные, возможно, с пробами, с площадкой, с этой установкой для сжигания, возможно, это в совокупности и повлияло на такое решение. В любом случае мы очень рады, ждем официальные документы, что расторгнут контракт и договор аренды участка. Ждем распоряжения губернатора о прекращении какой-либо подобной деятельности на территории Завитинского муниципального округа. Мы счастливы, что фактически остановили эту машину»,— прокомментировали «Ъ» решение властей представители инициативной группы жителей Завитинска.

Анна Яшина, Благовещенск