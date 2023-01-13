Белгородские власти разработали новое приложение для выдачи электронных рецептов на лекарства

В Белгородской области разработано «свое» приложение для получения лекарств. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Вопросы о качестве работы приложения «Электронный рецепт», с помощью которого жители региона, имеющие право на льготные препараты, получили их на дом, в последнее время неоднократно поднимался. На приложение пожаловались и в прямом эфире 12 января. Тогда Вячеслав Гладков сообщил о решении проблемы.

Утром 13 января господин Гладков сообщил, что компания-оператор прежнего приложения отказалась работать, но власти «быстро разработали» новое.

Электронные рецепты в регионе внедрили в 2019 году. Основой для проекта стала технологическая платформа «Электронный рецепт», разработанная IT-компанией «Медиката» и предоставленная властям в рамках государственно-частного партнерства. Купить лекарства по нему можно в сотнях аптек.

Белгородская область также является одним из четырех пилотных регионов России по учету электронных рецептов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Лекарствам прописали централизацию».

Александр Прытков

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