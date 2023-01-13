Берег «горячего озера» Иссык-Куль в Киргизии замерз из-за аномальных холодов

Берез озера Иссык-Куль в Киргизии замерз из-за аномальных холодов. Синоптики прогнозировали резкое похолодание в ряде районов Киргизии до –30°C.

Видео с замершим берегом Иссык-Куля опубликовал «Sputnik Кыргызстан». Кадры были сняты на северном берегу озера, в селе Орукта.

Иссык-Куль — бессточное озеро Киргизии, расположенное в северо-восточной части республики. Название переводится с киргизского языка как «горячее озеро», поскольку оно не замерзает в зимнее время. Как правило, запасы тепла в толще воды не дают озеру покрыться льдом.

Лусине Баласян