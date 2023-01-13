Mercedes-AMG SL 63 получил версию Motorsport Collectors Edition

Компания Mercedes-Benz представила эксклюзивную версию кабриолета SL последнего поколения — исполнение Motorsport Collectors Edition.

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Особенностью автомобиля стал декор кузова, который стилизован под ливрею гоночного болида Формулы-1 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, который в сезоне-2022 использовала заводская команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Основным цветом стал фирменный серебристый оттенок, который в задней части кузова через градиент переходит в черный. Экстерьер дополнен паттерном из фирменных логотипов Mercedes-Benz и бирюзовыми акцентами в честь спонсора команды, малазийского концерна Petronas. Машина получила черные 21-дюймовые колеса и черный мягкий верх.

Технически модель не изменилась, сохранив штатный 585-сильный 4-литровый V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Особенностью исполнения Motorsport Collectors Edition стала максимальная комплектация и фирменный чехол для автомобиля.

Напомним, премьера нового Mercedes-AMG SL с мотором V8 состоялась осенью 2021 года, а весной 2022 года была показана модификация с 4-цилиндровым двигателем.

Максим Вершинин