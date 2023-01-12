Роддом в Уве временно закрыли из-за нехватки специалистов

Родильный дом в поселке Ува в Удмуртии временно приостановил работу из-за нехватки специалистов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики в ответ на вопрос местного жителя о закрытии учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В настоящее время решается вопрос по укомплектованию медицинской организации специалистами решается. В частности, проводится плановая работа по привлечению новых кадров.

Отметим, что ранее заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram рассказала, что в увинском роддоме на 15 коек принято 185 родов. По словам вице-премьера, «это настоящий простой».

Напомним, в 2023 году в Ижевске прекратит работу роддом №2 из-за того, что здание 1956 года постройки не соответствует современным требованиям, а также детское инфекционное отделение ГКБ №6. Ранее в Ижевске также закрыли взрослую поликлинику Городской клинической больницы №6 на улице Ворошилова из-за низкой посещаемости учреждения.