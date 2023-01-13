Компания Aston Martin выпустит эксклюзивный суперкар в честь 110-летия бренда, сообщает британский автопроизводитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Aston Martin Valkyrie и Aston Martin Razor Blade

Фото: Aston Martin Aston Martin Valkyrie и Aston Martin Razor Blade

Фото: Aston Martin

Марка была основана 15 января 1913 года Лайонелом Мартином и Робертом Бэмфордом, а первый автомобиль Aston Martin появился в 1915 году. По случаю юбилея бренда будет выпущен новый суперкар — никакой информации о новинке нет, но известно, что ее сделают ограниченным тиражом.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году будет показан Aston Martin DBS 770 Ultimate — прощальный вариант модели, который получит 770-сильный двигатель V12.

Максим Вершинин