Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Aston Martin выпустит эксклюзивный суперкар в честь 110-летия бренда

Компания Aston Martin выпустит эксклюзивный суперкар в честь 110-летия бренда, сообщает британский автопроизводитель.

Aston Martin Valkyrie и Aston Martin Razor Blade

Aston Martin Valkyrie и Aston Martin Razor Blade

Фото: Aston Martin

Aston Martin Valkyrie и Aston Martin Razor Blade

Фото: Aston Martin

Марка была основана 15 января 1913 года Лайонелом Мартином и Робертом Бэмфордом, а первый автомобиль Aston Martin появился в 1915 году. По случаю юбилея бренда будет выпущен новый суперкар — никакой информации о новинке нет, но известно, что ее сделают ограниченным тиражом.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году будет показан Aston Martin DBS 770 Ultimate — прощальный вариант модели, который получит 770-сильный двигатель V12.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...