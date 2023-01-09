Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Aston Martin анонсировал прощальную версию спорткара DBS

Компания Aston Martin анонсировала прощальную версию спорткара DBS — исполнение 770 Ultimate.

Aston Martin DBS 770 Ultimate

Aston Martin DBS 770 Ultimate

Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS 770 Ultimate

Фото: Aston Martin

Никакой информации о новинке нет, но известно, что она получит переработанный двигатель мощностью 770 л.с. Также модификация станет отличаться от базового купе особым дизайном кузова и салона.

Напомним, Aston Martin DBS с 725-сильным 5,2-литровым турбомотором V12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач выпускается с 2018 года. Ожидается, что новинка станет последним автомобилем марки с 12-цилиндровым двигателем.

Тираж Aston Martin DBS 770 Ultimate составит 499 экземпляров. Премьера спорткара состоится в начале 2023 года.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...