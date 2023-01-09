Aston Martin анонсировал прощальную версию спорткара DBS

Компания Aston Martin анонсировала прощальную версию спорткара DBS — исполнение 770 Ultimate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Aston Martin DBS 770 Ultimate

Фото: Aston Martin Aston Martin DBS 770 Ultimate

Фото: Aston Martin

Никакой информации о новинке нет, но известно, что она получит переработанный двигатель мощностью 770 л.с. Также модификация станет отличаться от базового купе особым дизайном кузова и салона.

Напомним, Aston Martin DBS с 725-сильным 5,2-литровым турбомотором V12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач выпускается с 2018 года. Ожидается, что новинка станет последним автомобилем марки с 12-цилиндровым двигателем.

Тираж Aston Martin DBS 770 Ultimate составит 499 экземпляров. Премьера спорткара состоится в начале 2023 года.

Максим Вершинин