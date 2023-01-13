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В спортивной элите Магнитки

В канун нового года во Дворце спорта им. И.Х. Ромазана прошла церемония награждения победителей городского конкурса «Спортивная элита», проводимого ежегодно с целью популяризации и развития спорта в городе металлургов. В число отмеченных вошли ведущие спортсмены и тренеры частного физкультурно-спортивного учреждения ПАО «ММК» «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

Для комбинатского спортклуба минувший год был особенным – ведущее спортивное учреждение Магнитки отметило 90-летний юбилей. Не случайно, что именно 90-летие физкультурно-спортивного движения Магнитогорского металлургического комбината стало победителем в номинации «Событие года», отражающей значимые события в спортивной жизни Магнитогорска.

Получили награды конкурса «Спортивная элита» и спортсмены, защищающие цвета спортклуба «Металлург-Магнитогорск». В номинации «Лучший спортсмен в олимпийских видах спорта» были отмечены Никита Кукарин, Татьяна Усцелемова, Михаил Цегуленко (гребной спорт, тренер Н.Г. Гостева); Василий Мизинов (легкая атлетика, тренер Е.В. Сайко), Анастасия Чирцова (фристайл, тренер Г.Е. Лебедев)

В номинации «Спортивные надежды Магнитки» награждены Алексей Пикалов (гребной спорт, тренер Н.Г. Гостева), Семен Челмакин (горнолыжный спорт, тренеры Г.Е.Лебедев, Е.А. Сафонова)

В номинации «Лучший спортсмен в Сурдлимпийских видах спорта» отмечены Марс Зияков, Алина Поздеева (спорт глухих, тренер Р.З.Валеев)

В число победителей номинации «Живу спортом», в которую включаются представители спортивной общественности, ведущие активную деятельность по развитию спорта, вошел Анатолий Петрович Печагин – ветеран физкультурно- спортивного движения ПАО «ММК», главный судья городского турнира по мини- футболу «Снежный мяч».

В рамках церемонии знак мастера спорта России международного класса был вручен спортсменке клуба Екатерине Бондаревой (гребной спорт).

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