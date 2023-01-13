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Коммерсантъ FM
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TMZ: дочь Элвиса Пресли госпитализирована после остановки сердца

Американскую певицу Лизу Мари Пресли доставили в больницу после остановки сердца, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. Она — единственная дочь певца Элвиса Пресли. Подробности о состоянии 54-летней госпожи Пресли не приводятся.

По данным портала, домой к Лизе Мари Пресли вызвали скорую, после чего певицу госпитализировали. По предварительным данным, у нее произошла полная остановка сердца. В больницу уже прибыла ее мать Присцилла Пресли. В последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике 11 января, когда посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус».

Госпожа Пресли — единственная наследница своего отца. За свою карьеру выпустила три альбома: «To Whom It May Concern» (в 2003 году), «Now What» (2005) и «Storm & Grace» (2012). Ее первый альбом был удостоен золотого сертификата Ассоциации звукозаписывающей индустрии США.

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