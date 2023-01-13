Палата представителей США одобрила запрет на продажу Китаю нефти из резерва

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, вводящий запрет на продажу нефти из стратегического резерва страны Китаю. За принятие проекта проголосовал 331 конгрессмен, 97 выступили против. The Hill пишет, что инициативу вряд ли поддержит Сенат.

Предлагаемый закон запрещает продажу нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США организациям, «находящимся под контролем, собственностью или влиянием Коммунистической партии Китая». Исключение предусмотрено для случаев, когда эта нефть не будет экспортироваться в Китай.

Документ был разработан по инициативе Республиканской партии, получившей большинство в Палате представителей. Все 97 голосов против были от представителей Демократической партии, хотя еще 113 демократов поддержали проект. Сенат Конгресса США находится под контролем демократов.

В конце декабря 2022 года стратегический резерв нефти в США снизился до минимума с 1983 года — его запасы достигли 378,6 млн баррелей. В январе власти США также приступили к созданию стратегического резерва урана в попытке сократить поставки из России. Минэнерго страны заключило контракты на покупку 800 тыс. фунтов урана с местных рудников, а также госконтракт на $14 млн с единственным конверсионным заводом для переработки сырья.

Подробности — в материале «Ъ» «США копят уран».

Лаура Кеффер