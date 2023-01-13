Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Франции
18-й тур. «Лорьян»—«Монако» 2:2 (Уаттара, 75; Моффи, 77 — Эмболо, 61; Бей-Йеддер, 90+2). «Страсбург»—«Ланс» 2:2 (Прцич, 13; Гамейро, 16 — Клод-Морис, 11; Опенда, 33). ПСЖ—«Анже» 2:2 (Экитике, 5; Месси, 72). «Клермон»—«Ренн» 2:1 (Кьэ, 31; Гастьен, 90+4 — Калимуэндо, 74). «Труа»—«Марсель» 0:2 (Мбкемба, 10; Верету, 46). Положение команд. 1. ПСЖ — 47 очков. 2. «Ланс» — 41. 3. «Марсель» — 39. 4. «Ренн» — 34. 5. «Монако» — 34. 6. «Лорьян» — 32.
Суперкубок Испании
«Реал»—«Валенсия» 1:1 (Бензема, 39 (пен.) — Лино, 46); серия пенальти 4:1.
«Реал» вышел в финал.
Кубок Английской лиги
1/4 финала. «Ноттингем Форест»—«Вулвергемптон» 1:1 (Боли, 18 — Рауль Хименес, 64); серия пенальти 4:3. «Саутгемптон»—«Манчестер Сити» 2:0 (Мара, 23; Дженепо, 28).
«Ноттингем Форест» и «Саутгемптон» вышли в 1/2 финала.