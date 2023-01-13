Как участники рынка обсуждают финансирование МСП

Вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов отмечает, что в ноябре об удовлетворенном спросе на кредитование сообщали 24,5% опрошенных предпринимателей. Одной из последних значимых мер он называет увеличение с 10 млн руб. до 50 млн руб. суммы кредитов для МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских рейтингов (без использования официальной отчетности заемщика). Это привело к росту онлайн-кредитования. По мнению эксперта, предложенные меры позволят сохранить позитивный тренд на повышение доступности кредитования.

Член президиума «Опоры России» Павел Самиев отмечает необходимость мер по повышению доступности льготного кредитования — в части прозрачности аккредитации банков—участников программы и устранения избыточных требований к ним. «Но это вопросы компетенции отраслевых ведомств и корпорации МСП»,— констатирует эксперт. Характерная для банковского кредитования проблема недофинансирования отмечается и на альтернативных площадках — например, на инвестплатформах по-прежнему аккумулирован небольшой объем средств. По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, для решения этой проблемы необходимы более решительные меры, например перевод части средств вкладчиков банков (с их согласия) в более рисковые активы, в том числе на инвестплатформы.

В Минэкономики, в свою очередь, обещают и дальше стимулировать инвестиции в МСП на альтернативных площадках — например, при помощи вложений в такие биржевые инструменты, как акции и облигации, или через краудфандинговые платформы. «Программа субсидий Минэкономики по этим направлениям продолжится. Это позволит компенсировать малым и средним предприятиям часть затрат, которые они смогут направить на другие бизнес-цели»,— добавляют в ведомстве.

Диана Галиева