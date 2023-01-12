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Коммерсантъ FM
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Самолет рейса Бангкок—Москва экстренно сел в Самарканде из-за схваток у беременной женщины

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом Бангкок—Москва, экстренно приземлился в Самарканде. Самолет пришлось посадить из-за беременной женщины, у которой начались преждевременные схватки. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

«Причиной посадки стала беременная пассажирка, у которой начались преждевременные схватки. Экипаж принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту»,— говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС. После посадки женщину забрала скорая помощь и увезла в больницу.

Самолет совершил экстренную посадку в 17:52 по местному времени (15:52 мск). На борту находились 364 пассажира.

Анастасия Ларина

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