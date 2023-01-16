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Коммерсантъ FM
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В российские бутики поступили новые коллекции Tous

В бутиках испанской ювелирной марки Tous и интернет-магазине Rashel появились сразу четыре новые коллекции: St. Tropez, Joy Bits, Bear Row и New Motif. Главным вдохновением коллекции St. Tropez стала эстетика стиля танцевальной музыки диско. Серьги и подвески в форме зеркального диско-шара из серебра и сплава вермейль помогают создать приподнятое, жизнерадостное настроение. Игривые мотивы браслетов, колье и серег Joy Bits станут акцентом повседневного образа, миниатюрные мишки Bear Row дополнят базовый ювелирный гардероб, а черненые цепочки New Motif не оставят равнодушными модниц всех возрастов.

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Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

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Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

Фото: Tous

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