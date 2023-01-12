ООО «Наш союз» Владислава Цуканова намерено достроить мельницу в Орловской области за 350 млн рублей в этом году

Орловское растениеводческое ООО «Наш союз» Владислава Цуканова достраивает в регионе мельницу двухсортного помола производительностью 150 т/сутки. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Об инвестпроекте стало известно в 2020 году, к реализации проекта компания приступила в 2021-м. Сейчас предприятие вышло на завершающий этап — монтируется оборудование. Ввод мельницу в эксплуатацию ожидают в текущем году. Инвестиции в проект составили 350 млн руб., из них 235 млн руб. вложено в 2022-м.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Наш союз» зарегистрировано в Орле в 2014 году. Основной вид деятельности — растениеводство. Единственный учредитель и гендиректор — Владислав Цуканов. Выручка за 2021 год составила 379,9 млн руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб.

Мария Старикова