Растениеводческое «Наш союз» хочет построить в Орловской области мукомольный завод за 350 млн рублей

Растениеводческое ООО «Наш союз» хочет построить в Верховском районе Орловской области мукомольный завод стоимостью 350 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Мощность будущего предприятия не уточняется. К строительству компания намерена приступить в 2020 году. Планируется, что завод станет частью комплекса, в рамках которого уже построен зерносушильный компекс на 25 тыс. т. Еще один такой же компания хочет сдать к весне 2020 года.Общий объем уже освоенных капитальных вложений в инвестпроект составил 717 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Наш союз» зарегистрировано в Орле в 2014 году. Основной вид деятельности — растениеводство. Единственный учредитель и гендиректор — Владислав Цуканов. Выручка за 2017 год составила 97 тыс. руб., чистый убыток — 45,4 млн руб.

Мария Старикова