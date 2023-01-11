В Ярославской области расследуется уголовное дело о финансовой пирамиде

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) в отношении местной жительницы. Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина подозревается в создании финансовой пирамиды. Она написала заявление о явке с повинной.

«Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается»,— пояснила госпожа Волк.

МВД сообщает, что в полицию обратился мужчина, у которого аферистка под предлогом получения высоких процентов от инвестиций похитила 700 тыс. руб. Кроме того, полицейскими установлены 38 человек, которые лишились своих сбережений при аналогичных обстоятельствах.

Алла Чижова