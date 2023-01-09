Перинатальный центр на улице Вавиловых в Петербург возведут по программе ГЧП за 15 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга заключило соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с компанией «Современные перинатальные технологии» по проекту строительства медицинского центра на улице Вавиловых в Калининском районе. Инвестиции в запуск и закупку оборудования оцениваются в 15 млрд руб., сообщили 9 января в пресс-службе Смольного.

Медучреждение будет выполнять функции перинатального центра, здесь будут помогать петербуржцам в повышении репродуктивного здоровья и предупреждать генетические заболевания. Для пациентов будут открыты женская консультация, стационарные отделения на 260 койко-мест, неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

Срок реализации проекта составит четыре года, финансовым партнером выступит Газпромбанк. В его рамках создадут около 1 тыс. рабочих мест.

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