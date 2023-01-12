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Для побывавших в Макеевке самарских военнослужащих организовали телемост с семьями

Для военнослужащих из Самарской области организовали телемост с их семьями. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Телемост был организован во время встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с земляками. В настоящее время губернатор работает в Ростовской области. По мнению главы региона, прямое общение военнослужащих с родными особенно важно, поскольку родственники бойцов очень волновались за них после происшедшего в Макеевке.

Разговор с родными в рамках телемоста длился более часа. После общения глава Самарской области провел личный прием бойцов. Все обращения и вопросы взяты на особый контроль. Господин Азаров также пообещал непрерывную помощь семьям военнослужащих по любым вопросам.

В новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР, где располагалось подразделение российских военных. По информации Минобороны РФ, 89 человек погибли. Позже стало известно, что списки пострадавших бойцов из Самарской области не будут опубликованы, а вся информация в военных комиссариатах предоставляется персонально членам семей военных.

Андрей Сазонов, Самара

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